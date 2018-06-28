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عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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المسلى الطبيعي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا
الخميس 28 يونيو 2018 08:45 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنحو 2 جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 نحو 633 جنيهًا للجرام، مقابل 635 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 542 جنيهًا، وعيار 24 نحو 723 جنيهًا بدلًا من 726 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1250 دولارًا، بدلًا من 1255 دولارًا أمس.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل، اليوم، 5058 جنيهًا بدلًا من 5085 جنيهًا، أمس.
أسعار الذهب
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