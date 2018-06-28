تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

عمر سالم









تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنحو 2 جنيه خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21 نحو 633 جنيهًا للجرام، مقابل 635 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 542 جنيهًا، وعيار 24 نحو 723 جنيهًا بدلًا من 726 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1250 دولارًا، بدلًا من 1255 دولارًا أمس.



