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نقل وملاحة
السيرة الذاتية لأحمد عادل القائم بأعمال رئيس مصر للطيران
الخميس 28 يونيو 2018 08:22 م
أحمد عادل القائم بأعمال رئيس مصر للطيران
أخر الأخبار
أحمد عادل القائم بأعمال رئيس مصر للطيران
دعاء محمود
الطيار أحمد عادل تقرر تعيينه قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اعتبارًا من اليوم الخميس ولحين انعقاد الجمعية العامة لمصر للطيران.
كان يشغل عدة مناصب داخل مصرللطيران آخرها مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عام 2013، كما كان يشغل منصب مدير عام للإدارة العامة للتدريب عام 2009، ثم نائب لرئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عام 2010 وحتى 2012، يليها منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) عام 2013، وكذلك رئيس قطاع العمليات الجوية في يونيو 2013، وحصل على درجة قائد طراز ثقيل عام 1999، فضلًا عن رئاسته العديد من اللجان المهمة داخل مصر للطيران.
مصر للطيران
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