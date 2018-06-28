EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
تغييرات جذرية بشركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي
الخميس 28 يونيو 2018 08:12 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
دعاء محمود
أصدر الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، قرارًا بتكليف الطيار أحمد عادل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للأستاذ صفوت مسلم، الذى قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.
جديرٌ بالذكر أن الطيار أحمد عادل هو قائد طراز ثقيل (إيرباص 340/330) وكان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزى رئيسًا للشركة المصرية للمطارات حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار محمد سلام مصيلحى.
كذلك تم تعيين المهندس أحمد فوزى عبد العظيم رئيسًا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، حيث كان يشغل منصب مساعد لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية خلفًا للسيد المحاسب مجدى إسحاق.
مصر للطيران
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا