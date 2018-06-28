تغييرات جذرية بشركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي

دعاء محمود









أصدر الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، قرارًا بتكليف الطيار أحمد عادل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للأستاذ صفوت مسلم، الذى قام الوزير بشكره على جهوده خلال الفترة الماضية.





جديرٌ بالذكر أن الطيار أحمد عادل هو قائد طراز ثقيل (إيرباص 340/330) وكان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.





كما تم تعيين اللواء طيار طارق فوزى رئيسًا للشركة المصرية للمطارات حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار محمد سلام مصيلحى.



