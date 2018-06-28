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سيـــاســة
رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال السابق بحضور الحالي
الخميس 28 يونيو 2018 07:29 م
رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال السابق بحضور الحالي
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رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال السابق بحضور الحالي
المال- خاص
أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، إلى السيد/ خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام السابق، بحضور الوزير الحالي السيد/ هشام توفيق.
وأكد مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار تقليد تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف ضمان استكمال الخطط والبرامج والبناء على الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزير السابق، على ما قدمه خلال فترة عمله، متمنيًا للوزير الحالي التوفيق في مهمته، بما يسهم في استكمال خطط تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ودفعها للعمل بطاقة أكبر، لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين أوضاع العاملين فيه.
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