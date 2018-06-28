جلاكسو للأدوية تحقق مبيعات بـ1.57 مليار منذ بداية العام

أحمد صبرى









حققت شركة جلاكسو للأدوية مبيعات مباشرة بـ1.57 مليار جنيه بالسوق المحلية، منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية مايو الماضي، محتلة المركز الثانى على جميع الشركات العاملة بمصر بمعدل نمو 27% على نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت مبيعات الشركة لشهر مايو إلى 287.7 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ34 مليون جنيه عن أقرب منافس لها شركة سانوفى الفرنسية، بحسب تقرير "اى إم إس" الإنجليزى لمبيعات شركات الدواء.





كما حققت الشركة معدل نمو 15.6% فى مايو الماضي على نفس الفترة من العام الماضي، حيث تَعتبر تلك النسبة منخفضة مقارنة بمتوسط النمو لشهر مايو لشركات الأدوية فى مصر والتى تقارب 27.4%.





وبلغت مبيعات جلاكسو للأدوية 959.4 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، كما حقققت نموًّا بمعدل 29.2% على نفس الفترة من العام الماضى.



