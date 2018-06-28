17 مليار جنيه مبيعات مجموعة العربي

العربي ـ اللوجو الجديد

دعاء حسني:



قال محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن مبيعات المجموعة بلغت 17 مليار جنيه بنهاية 2017.



وتعد المجموعة من أكبر منتجي وموزعي الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر والشرق الأوسط.



جاء ذلك ردا علي سؤال " المال" لمحمود العربي الملقب بشهبندر تجار مصر، خلال حوار تنشره "المال" الأسبوع المقبل.





