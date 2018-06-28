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بورصة وشركات
الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول التصويت التراكمي والتمثيل النسبي
الخميس 28 يونيو 2018 05:37 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال- خاص
أعلنت هيئة الرقابة المالية اتجاهها لتنظيم ورشة عمل، خلال الأيام المقبلة، تتناول التصويت التراكمى ونظام التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة.
كانت الهيئة قد أصدرت، الشهر الحالي، قرار مجلس إدارتها رقم 92 لسنة 2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتضمن بالمادة السادسة منه وجوب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.
وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إن هذا الإجراء يستهدف حماية حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة بمجال الأوراق المالية غير المصرفية، وتفعيل أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة.
الرقابة المالية
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