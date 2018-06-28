الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول التصويت التراكمي والتمثيل النسبي

المال- خاص

كانت الهيئة قد أصدرت، الشهر الحالي، قرار مجلس إدارتها رقم 92 لسنة 2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتضمن بالمادة السادسة منه وجوب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إن هذا الإجراء يستهدف حماية حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة بمجال الأوراق المالية غير المصرفية، وتفعيل أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة.