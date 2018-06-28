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سيـــاســة
محاكمة المتهمين بالهجوم على كمين المنوات 24 يوليو
الخميس 28 يونيو 2018 04:39 م
متهم
أخر الأخبار
متهم
نجوى عبد العزيز:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة المتهمين بالهجوم على كمين المناوات، لجلسة 24 يوليو لسماع شاهدي الإثبات الثاني والثالث.
اتهمت النيابة العامة 6 متهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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