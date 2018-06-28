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اقتصاد وأسواق
الطماطم بأربعة جنيهات والملوخية بعشرة
الخميس 28 يونيو 2018 03:51 م
الطماطم
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الطماطم
الصاوي أحمد:
شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل كيلو الطماطم ما بين 3 - 4 جنيهات بسوق التجزئة، بدلا من 2.5 أمس طبقا لتجار تجزئة في الجيزة .
وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي بـ 8 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 والبصل 4 جنيهات والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات.
وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيها، والكوسة 8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس 3- 5 جنيهات والبلدي جنيهين، والملوخية 10جنيهات والجزر 4 والقلقاس 5 .
واستقرت أسعار الفاكهة وبلغ سعر الموز البلدي 8جنيهات والتفاح 10والعنب 8 والبطيخ من 15 - 25جنيه للواحدة، وكيلو الكانتالوب 2.5 حتي 4 جنيهات.
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