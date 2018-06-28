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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: لا زيادة بأسعار السلع الغذائية بعد تحريك الوقود
الخميس 28 يونيو 2018 03:38 م
وزير التموين المصيلحي
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وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي
اتفق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة أسعار الوقود، على أن تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة آثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل، وتوافق الجميع على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة.
حضر الاجتماع، قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، وكبرى السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل، والتداول المختلفة، وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أية زيادات في أسعار المنتج النهائي وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص، لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
وزارة التموين
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