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بورصة وشركات
البورصة تربح 8.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس
الخميس 28 يونيو 2018 02:56 م
البورصة
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البورصة
مصطفى طلعت
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية قدرها 8.8 مليار جنيه.
وأظهرت شاشات التداول، ارتفاع مؤشر "egx30" الرئيسي 1.06% ليصل إلى 16348 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.99% إلى 804 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.36 نقطة إلى 2062 نقطة.
وبلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، وارتفع 86 سهماً مقيداً، وانخفض 56 آخرين، في حين استقرت أسعار 40 أخرى، من إجمالي 186 شركة تم التداول عليهم.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات -أمس- على ارتفاع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي اختتم تعاملاته عند 16176 نقطة بهبوط 0.13%، بينما ارتفع المؤشر السبعيني 0.27% عند 796 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.22% عند 2034 نقطة.
البورصة المصرية
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