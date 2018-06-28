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سيـــاســة
عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للمخابرات العامة
الخميس 28 يونيو 2018 02:53 م
عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للمخابرات العامة
أخر الأخبار
عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للمخابرات العامة
المال-خاص
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لعباس كامل رئيساً للمخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شهد أداء حلف اليمين لناصر فهمي نائباً لرئيس المخابرات العامة، ثم عقد اجتماعاً عقب ذلك مع عباس كامل وناصر فهمي، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
السيسي
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