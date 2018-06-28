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بورصة وشركات
الرقابة المالية تعيد الخليجية لمزاولة نشاط السمسرة
الخميس 28 يونيو 2018 02:41 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
مصطفى طلعت:
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعادة شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاطها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، بعد استمرار الإيقاف 30 يوما.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قدر أصدر قرارا بقبول تظلم الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، شكلاً ورفضه موضوعاً، ليتم تفعيل قرار وقف الشركة 30 يوما تنتهي 29 يونيو الجاري.
وأصدر "عمران"، في وقت سباق، القرار رقم (533) لسنة 2018، والمتضمن فى مادته الأولى وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 08/06/2017، 20/07/2017.
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