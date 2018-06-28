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بنـــوك
المركزي: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 546 مليون دولار
الخميس 28 يونيو 2018 01:48 م
دولار
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دولار
كتب- سيد بدر:
أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى بقيمة 546 مليون دولار وبمعدل 8.3% لتسجل 6.019 مليار دولار، مقابل 6.565 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار المركزي في تقرير حديث حول تطور ميزان المدفوعات، إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل بلغ 10.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار صافي تدفقات للخارج، لافتًا إلى أن صافي الاستثمار في قطاع البترول بلغ 3.4 مليار دولار.
وفي تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، أشاد بنتائج قرار تحرير سعر الصرف وانعكاسها على أداء الاقتصاد المصري، قائلا في الوقت ذاته إنه غير راضٍ عن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، وإن النتائج المحققة حتى الآن أقل من المأمول.
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