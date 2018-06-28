عمومية بلتون تناقش عقود المعاوضة والقوائم المالية.. 25 يوليو

مصر بلتون



مصطفى طلعت



دعت شركة بلتون المالية القابضة المساهمين إلى حضور الجمعية العامة العادية وغير عادية يوم 25 يوليو المقبل، لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017، وعقود المعاوضة.



وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الخميس أن العمومية ستناقش ايضا الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة لتأجير جزء أو أجزاء من الدورين 33 و34 الإداريين بمبني النايل سيتي، فضلا عن إبرام عقود معاوضة الخاصة بالقرض المساند من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا.



وتبحث الجمعية العامة ايضاً تعديل المادتين 68 من النظام الاساسي للشركة، تو إقرار نظام الإثابة والتحفيز ومشروع العقود.