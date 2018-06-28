استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال يوليو عند 16 جنيها

الدولار وجني ثمار الإصلاح



مها أبوودن



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31/7/2018.



وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.



يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/6/2018.