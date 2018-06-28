مصر- روسيا.. ملحمة لم تنته بعد

شريف عطية

مثلت السنوات الثلاث التالية للثورة المصرية فى يوليو 1952.. ما يمكن وصفه بمرحلة انتقالية ما بين سياسة مصر الخارجية مع الغرب، التى يشبهّها مسئولون مصريون إلى وقت قريب بـ«الزواج الكاثوليكي»- لا انفصام له- وبين استحداث القاهرة التوجه نحو الاتحاد السوفيتى لضرورات ارتأتها- لمعادلة سطوة النفوذ الغربى على الحياة السياسية والاقتصادية لنحو قرن من الزمان، وسعياً لبناء جيش وطنى قوى امتنعت القوى الغربية عن تسليحه، وللتصدى- ثالثا- لمحاولات إسرائيلية ملء الفراغ الناشئ حينئذ عن انسحاب البريطانيين من قاعدتهم فى قناة السويس.. بما فى ذلك محاولتها تشويه قدرة مصر على حماية المصالح الأميركية بها.. من خلال تفجيراتها منشآت أميركية فى القاهرة والإسكندرية فيما عرف إعلامياً 1954 بـ«فضيحة لافون»، وما إلى غير ذلك من أسباب كانت وراء استطلاع مصر رأى «الكرملين» فيما قد يجوز وصفه بالاستثمار السياسى المشترك بين البلدين، وقد كان، ما أحدث متغيرات جيوبوليتيكية فى العلاقات الدولية والإقليمية، خاصة بالنسبة لما يتصل بتطورات الأحداث فى الشرق الأوسط، ابتداءً من مساندة روسية ليست غير محدودة إلى جانب العرب فى صراعهم مع الصهيونية التى كانوا يرونها- وفقاً لقيادات سوفيتية- «قرة قوز» (أراجوز) للإمبريالية الغربية، ولتمضى العلاقة بين البلدين قدماً إلى الأمام- برغم احتكاكات طبيعية فى الرؤى بين دولة عظمى ودولة إقليمية- ولنحو تسعة عشر عاماً فى كافة المجالات التنموية، ذلك قبل أن تمرق «قطة سوداء»- بحسب تعبير «أندريه جروميكو » وزير الخارجية السوفيتى المخضرم- عبر مسار العلاقة بين القاهرة وموسكو، سواء عند تطبيق صفقات السلاح المتفق عليها منذ مطلع السبعينيات، أو على مستوى التنسيق السياسى بينهما، أو بالإخراج الإعلامى والسياسى المهين بالنسبة لإنهاء خدمة المستشارين السوفيت فى مصر 1972، أو لاستبعاد السوفيت عن الأساليب الإجرائية المشاركة فى عملية السلام التى أعقبت حرب أكتوبر 1973، وليس انتهاءً بفض معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما مايو 1971.. (فى منتصف السبعينيات)، ناهيك عن تصرفات إعلامية مسيئة ومن صغار الموظفين، منها مثالاً تفتيش القائم بأعمال السفارة السوفيتية فى القاهرة- ذاتياً- عند حضوره أحد الاحتفالات فى قناة السويس 1980، وليصل الأمر إلى منتهاه بتصريحات كبار المسئولين فى البيت الأبيض 1982.. عن الحظر لمصر إقامة علاقات متقاربة (negative points) مع الاتحاد السوفيتى أو أى من القوى الراديكالية المتحالفة معه فى المنطقة، الأمر الذى صبغ علاقاتهما التى استأُنفت 1989.. بالتزامن مع بروز «روسيا المنفتحة»، لتبدأ منذ ذلك الحين حقبة جديدة بينهما تتقدم باطراد نحو استعادة- ربما- علاقتهما الذهبية، لكن على الأرجح بشروط ومواصفات مختلفة.. تفرضها إرهاصات الربيع العربى 2011 من جانب، وعلى مدى قدرة أميركا من عدمه على إشباع الاحتياجات المصرية الوطنية من جانب ثان، كما سيتوقف مستقبل استثمارهما المشترك- ثالثاً- على طبيعة صراع المصالح الدولية والإقليمية مجدداً فى الشرق الأوسط، ومدى تأثير هذه الصراعات على إيقاع العمل بين القاهرة وموسكو من خلال المنظومة 2+2 بمشاركة وزيرى خارجية الدفاع فى البلدين، وليس انتهاءً بقدرة روسيا فى الحفاظ على ما استعادته من اختراق استراتيجى فى شرق البحر المتوسط- كبداية- وعلى النحو الذى لم يكن منذ ستة عقود، كما فى السعى لبناء علاقات متوازنة مع كل من دول منطقة الخليج.. والجارات الإقليميات غير العربيات بما فيها إسرائيل.. التى باتت علاقتها مع موسكو أكثر، أهمية نظراً لحاجتها لدور روسى أكثر تفاهماً لها سواء فى سوريا أو فى عملية السلام، لن يعوضها بالمطلق عن الدور الأميركى، الأمر الذى يسفر حالياً عن تبدل ليس غير عميق حتى الآن فى التحالفات المرتقبة فى الشرق الأوسط، ربما لم تكن بهذه الصورة كأمر وارد عند دخول الروس المنطقة لأول مرة فى منتصف خمسينيات القرن الماضى، لكى تحدّ آنئذ من جموح الولايات المتحدة.. التى ارتدت ربما فى ظل إدارتها المحافظة الحالية إلى أبعد من جموحها السابق، ما دعا موسكو مؤخراً إلى إدانة «وقاحة» واشنطن و«استهتارها» بالأمم المتحدة، فيما يحذر الرئيس الألمانى فى الوقت نفسه الولايات المتحدة من احتمال خسرانها حلفاءها القدامى، ولتسهم كل هذه التحولات- وغيرها- فى رسم صورة الشرق الأوسط الجديد بين القوى الكبرى، خاصة أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها بصدد أن تنحسر تدريجياً عن المنطقة فى اتجاه آسيا - الباسفيكى «الأهم إستراتيجياً واقتصادياً فى القرن 21»- بحسب الخارجية الأميركية، ذلك فيما تبدو روسيا وكأنها عازمة على الجلوس على مقعدين فى الشرقين الأقصى والأوسط الأمر الذى من الصعوبة بمكان تحقيقه- وفقاً لرأى أحد الخبراء فى الشئون الروسية- ما لم تتوصل موسكو إلى تكريس اتفاقات مع حلفائها القائمين والمحتملين، ما سوف يثرى ضمناً الاستثمار الاستراتيجى المتبادل بين مصر وروسيا كملحمة لم تنته بعد.