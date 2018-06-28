استمرار صعود وثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد على



نجحت وثائق صناديق الاستثمار فى التمسك بالصعود الجماعى للفئات المختلفة للأسبوع الثانى على التوالى، فيما تخلف صندوق بنك فيصل الإسلامى عن المسار الجماعى لجميع الفئات للمرة الثانية على التوالى.



يذكر أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على ارتفاع لمؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %0.77 ليستقر عند 16346 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.32 مسجلًا 811 نقطة، كما ارتفع مؤشرEGX100 بنسبة %0.94 مغلقًا 2063 نقطة.



وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق بايونيرز «الرائد» -المسجل بفئة الأسهم- أعلى معدلات العائد خلال الأسبوع الماضى، بلغ %2.01 بقيمة 132.01 جنيه للوثيقة.



وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 2.445 مليار جنيه من إجمالى تداولات سوق داخل المقصورة والبالغة 2.696 مليار جنيه، فيما ارتفع رأس المال السوقى الأسهم المقيدة بنحو %0.7 ليستقر عند مستوى 914.739 مليار جنيه.



وسجلت تعاملات المصريين نسبة %69.94 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %22.22 والعرب على %7.84، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 12.040 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 324.33 مليون جنيه.



«ثقة كريدى» يتصدر «المتوازنة»



استمر الأداء الإيجابى لصناديق فئة المتوازنة للأسبوع الثانى على التوالى، إذ تصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قائمة الصاعدين بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %1.23 لتبلغ 251.30 جنيه.



فيما جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بنسبة %1.21 مسجلًا مستوى 340.64جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %1.07 بقيمة 191.84جنيه للوثيقة.



وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك «مصر الأول» بنسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة بلغت %0.97 بقيمة 225.84 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة صعود %0.85 بقيمة 13.90 جنيه للوثيقة.



وسادسًا جاء صندوق بنك البنك الأهلى الأول بنسبة ارتفاع %0.69 بقيمة 44.041 جنيه للوثيقة، وسابعًا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة %0.59 بقيمة 263.34 جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ 8 جاء صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %0.56 بقيمة 24.83 جنيه.



«بايونيرز الرائد» على قمة «الأسهم»



واصلت فئة صناديق الأسهم الارتفاع الجماعى للمرة الأولى للأسبوع الثانى على التوالى، وتصدرها صندوق بايونيرز الرائد بنسبة ارتفاع %2.01 بقيمة 132.01 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة ارتفاع %1.61 بقيمة 223.92 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الـ 3 حل صندوق بنك قناة السويس بقيمة 609.76 جنيه للوثيقة وبنسبة ارتفاع %1.54، ورابعًا حل صندوق الكويت الوطنى «نماء» بنسبة صعود %1.52 بقيمة 20.23 جنيه للوثيقة.



وخامسًا حل صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» بنسبة صعود قدرها %1.45 بقيمة 256.17 جنيه للوثيقة.



«أصول» يتقدم «النقدية»



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق التجارى الدولى «أصول» ارتفاعات فئة «النقدية» بنسبة صعود 0. %20 وبقيمة 335.72 جنيه للوثيقة.



تلاه فى الوصافة بنسبة 0.19% نحو 10 صناديق وهى بنك القاهرة النقدى الثانى وبنك SAIB النقدى والبنك الأهلى الرابع وبنك بلوم مصر النقدى، وبنك مصر النقدى، وبنك تنمية الصادرات «يومى» وبنك HSBC مصر، والبنك العربى الإفريقى «يوماتي» وبنك الاستثمار العربى وبنك المؤسسة المصرفية «مزايا».



وجاء فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.18 نحو 14 صندوق أبرزها صندوق البنك العربى الإفريقى «جمان» وبنك الكويت الوطنى «إشراق» والتجارى وفا بنك، وبنك أبوظبى الوطنى.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة صعود %0.34 بقيمة 174.85 جنيه، وثانيًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.31 بقيمة 1506.869 جنيه، تلاه صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.24 بقيمة 171.05 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.18 بقيمة 214.79جنيه وأخيرًا بنسبة صندوق بنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» صعود %0.18 بقيمة 18.84 جنيه.



«الحياة» نجم «الإسلامية»



نجحت فئة الصناديق الإسلامية فى استكمال رحلة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ تصدرها صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بقيمة 24.30 جنيه للوثيقة، بنسبة ارتفاع %2.25.



وفى المركز الثانى حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة %1.99 بقيمة 19.86 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة صعود 1.99% بقيمة 117.96 جنيه، وحل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة صعود %1.93 بقيمة 138.31 جنيه.



فيما استمر هبوط بنك فيصل للأسبوع الثانى بنسبة %0.24 بقيمة 145.46 جنيه.



صعود «تحديد الأصول» وثبات نسبى للعملة الأجنبية



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.26 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 810.39 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.25 بقيمة 213.480 جنيه للوثيقة.



وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، إذ استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.962 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.02 بقيمة 11.526 دولار.













