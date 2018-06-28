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اتصالات وتكنولوجيا
سيكو تخاطب بنكين لتمويل استثماراتها التوسعية
الخميس 28 يونيو 2018 10:57 ص
سيكو مصر
أخر الأخبار
سيكو مصر
الشركة تستهدف وصولها إلى مليار جنيه فى 2021
محمود جمال
تفاوض الشركة المصرية لصناعات السيليكون - سيكومصر، صاحبة العلامة التجارية لأول هاتف محمول محلى، بنك مصر وأخر خاص، للحصول على حزم تمويلية بتسهيلات ميسرة، بهدف زيادة استثماراتها بالسوق المصرية خلال 3 سنوات.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف رفع استثماراتها من 422 مليوناً، إلى مليار جنيه قبل أواخر2021.
وأوضح على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، أمس، لإطلاق جهازها اللوحى «سيكوإكسبريس3»، أنها ستوظف حصيلة الاستثمارات الجديدة فى زيادة نسبة المكون المحلى من 45 إلى %70، كما تخطط للتوسع فى أسواق شرق أفريقيا، ومنها تنزانيا وكينيا.
وكشف عن قيام الشركة خلال 6 أشهر ببيع 120 ألف جهاز هاتف محمول، فضلاً عن تصدير نحوألف وحدة للسوق الإماراتية، وتسعى للتواجد المباشر فى الكويت قريباً، كما أنها تعمل فى أسواق سلطنة عمان، عبر وكلاء وموزعين معتمدين.
وقال إن عدد العاملين بمصنع الشركة بمنطقة أسيوط التكنولوجية يبلغ 350 مهندساً وتقنياً، وتمتلك 35 مركزاً لتقديم خدمات ما بعد البيع، كما تلقت 943 بلاغاً من المستهلكين، تمثل أقل من %1 من حجم إنتاج المصنع.
وأضاف أن السوق المصرية تشهد منافسة قوية فى سوق المحمول، وتراهن الشركة على الشريحة السعرية الأقل من 3 آلاف جنيه للجهاز.
وتطرق إلى أن الشركة بصدد اطلاق ثانى جهاز حاسب لوحى 10 بوصة باسم «إكسبريس 4»، قبل ديسمبر القادم، بهدف مخاطبة طلاب المدارس، ويدعم الجهاز خدمات الاتصال بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G.
وأشار محمود على، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إلى التعاقد مع شركة رزق الله، و«البريد للتوزيع« كوكلاء لها فى مصر، واعتزام سيكو وكذلك توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى شركات المحمول الأربعة لتقديم عروض مشتركة.
ولفت إلى استهداف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية خلال 2020، تصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه العام الحالى، و1.9 مليار جنيه فى 2019، عبر بيع 900 ألف جهاز قبل نهاية العام، ترتفع إلى 1.5 مليون جهاز العام المقبل، و2 مليون جهاز فى 2020.
كانت «سيكو« قد أطلقت 6 موديلات تعمل بنظام التشغيل آندرويد، تتراوح أسعارها بين 999 إلى 4200 جنيه.
ويعمل بالسوق المصرية أكثر من 26 علامة محمول تجارية، وتستحوذ سامسونج على %43 من مبيعات الهواتف الذكية، تليها هواوى بنسبة %23، فيما تتوزع باقى الحصة على شركات أخرى طبقاً لإحصائيات شركة الأبحاث التسويقية «GFK».
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