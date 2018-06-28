ساعة الحسم تقترب لانتخابات عضوية «المقاصة»

محمد عبد السلام

■ %60 الوزن النسبى للعشرين الكبار بالتصويت

■ فوز عبدالسلام المؤكد تقابله خسائر ترك قيادة شركات تابعة

الجناينى وزعزع يقتربان من أمناء الحفظ

■ منافسة نارية على مقاعد السمسرة وفرص متساوية لذوى الخبرة



شريف عمر



اقتربت ساعة الحسم لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، والتى مقرر إجراؤها الاثنين المقبل، ومتوقع أن تشهد منافسة مشتعلة على المقاعد الثلاثة لشركات السمسرة ومثلها لأمناء الحفظ ومقعدين لذوى الخبرة.



وتتسم انتخابات «المقاصة» الحالية بتساوى فرص العديد من المرشحين، فى ظل صعوبة إجراء تربيطات، كما أن نسبة كبيرة من الأعضاء الحاليين فى طريقهم للاستمرار بالمجلس، فى حين تراهن الوجوه الجديدة، على رغبة الشركات والبنوك الأعضاء فى التغيير.



على مقعد رئيس مجلس الإدارة، يبدو أن محمد عبدالسلام سيكون فى نزهة انتخابية أمام منافسه الوحيد أشرف الضبع، فى ظل تولى الأول قيادة الشركة لسنوات عديدة، إلا أن نجاحه سيترتب عليه تركه أى منصب تنفيذى فى كيانات أخرى حتى التابعة لمصر المقاصة، وذلك بموجب قرار من هيئة الرقابة المالية تم اتخاذه بعد تقدم الضبع بتظلمات.



ووفقًا للتظلم الذى تقدم به الضبع فإن الشركات التى يتولى عبدالسلام منصبا تنفيذيا بها هى المقاصة سبورت، والدولية لإدارة المشروعات، والمصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية بجانب رئاسة منظمة الإيداع لدول أفريقيا والشرق الأوسط، وإحدى جميعات ضباط القوات المسلحة.



وقال أشرف الضبع، المرشح لمنصب رئيس المقاصة لـ«المال»، إنه مستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، فى سلك أى مسار قانونى أو قضائى لاقتناص المنصب.



وتضم قائمة المرشحين للمنافسة على المقاعد الثلاثة لشركات السمسرة كلا من محمد ماهر ممثل برايم، وعونى عبدالعزيز «وديان»، ومصطفى فوزى ممثل «بايونيزر»، وياسر راشد «كابيتال»، ورفيق مطر «الفرعونية»، وطارق أباظة «نعيم»، وهانى حمدى «أكيومن»، ومحمد فاروق «جلوبال إنفيست»، وأحمد أبوحسين «كايرو كابيتال»، وأسامة حماد «المجموعة المصرية».



ويعول ماهر وعونى على شغلهما عضوية «المقاصة» لأكثر من دورة، حققت فيها الشركة أداءً ماليًّا وتشغيليًا جيدين، فى إقناع كبار شركات السمسرة بالتصويت لهما.



يأتى ذلك وسط محاولات من رفيق مطر وياسر راشد لاقتناص المقعد الثالث عبر تربيطات مع الشركات ذات الأوزان النسبية الأعلى، بينما يراهن فوزى على ارتفاع الوزن النسبى لبايونيرز بجانب الحصول على أصوات أخرى لاقتناص أحد المقاعد.



فيما تراهن الوجوه الجديدة كهانى حمدى، وطارق أباظة ومحمد فاروق مسعود على البرنامج الانتخابى الطموح، ورغبة السوق فى ضخ دماء جديدة.



وبالنسبة للأوزان النسبية لتصويت شركات السمسرة، علمت «المال» أن العشرين الكبار بترتيب شركات السمسرة تستحوذ على %60، فيما تسيطر الـ15 التالية على %15 من التصويت.



وتستحوذ المجموعة المالية هيرمس على الوزن النسبى الأكبر بقيمة تقارب %5، ومن بعدها شركات التجارى الدولى للسمسرة، وبايونيرز، وفاروس بنسب قريبة من الأولى.



وعن مقاعد أمناء الحفظ، فيظهر بقوة فى الصورة كل من عمرو الجناينى ممثل البنك التجارى الدولى، وياسر زعزع ممثل بنك قطر الوطنى الأهلى، والمرشحان للفوز فى ظل ارتفاع الوزن النسبى لبنوكهما فى التصويت بجانب خبراتهما المتراكمة فى إدارة الشركة، بينما تتساوى فرص كل من عمرو مصطفى عن البنك الأهلى، ومحمود ثابت عن الأهلى المتحد، ووائل وجيه عن إتش سى.



يشار إلى أنه فى حال فوز وجيه فإن شركة إتش سى عليها توفيق أوضاعها وفقًا لقرار الهيئة عدم الجمع بين التمثيل بعضوية البورصة والمقاصة، علما بأن شوكت المراغى يشغل منصب عضو مجلس إدارة البورصة ممثلاً لإتش سى.



وتدور منافسة بين كل من أحمد سعد وعمرو بهاء الدين، ومحمد كفافى ولميس نجم لاقتناص مقعدى ذوى الخبرة، ويستند سعد إلى خبراته وتاريخه فى مجال سوق المال لاقتناص أعلى نسبة تصويت، فيما يرتكز كفافى ونجم وبهاء على خبراتهم المصرفية فى حصد أصوات البنوك، بينما حسم طارق عبدالبارى منصب العضو المنتدب بالتزكية بعد انسحاب منافسه الوحيد حسام عزت.



وأعلنت الهيئة أمس تشكيل لجنة لإدارة التصويت بالانتخابات، كما قصرت حق التصويت على رؤساء مجالس إدارات الشركات أو من يصدر له تفويض رسمى بالشهر العقارى، شريطة أن يكون من الإدارة التنفيذية بالشركة.





يتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 وشركات السمسرة بنسبة %45.







