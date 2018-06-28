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بنـــوك
كاربون القابضة توقع قرضاً بقيمة 5.5 مليار دولار
الخميس 28 يونيو 2018 10:18 ص
باسل الباز 1
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باسل الباز 1
«أولر هيرمس» الألمانية ضمن المشاركين فى التمويل
مصادر: تنفيذ طرح حصة من الأسهم فى البورصة خلال شهور
كتب - محمد سالم وأسماء السيد:
انتهت شركة كاربون القابضة من تدبير قرض بقيمة 5.5 مليار دولار من بنوك ومؤسسات تمويل عالمية لمشروع التحرير للبتروكيماويات، والذى يقع بمنطقة محور قناة السويس، ومن المقرر توقيع العقود النهائية السبت المقبل، بحضور عدد من الوزراء، ومسئولين بالدولة.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة أن الهيكل النهائى للممولين يتشكل من بنك الصادرات والواردات الأمريكى، ومؤسسة عبر البحار للاستثمارات الخاصة الأمريكية – opec-، ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، بالإضافة إلى مجموعة أولر هيرمس الألمانية، ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل العالمية.
كانت «كاربون القابضة» قد تعاقدت مع المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس لتخصيص 5 ملايين متر مربع، بهدف إنشاء مجمع للبتروكيماويات باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار، ومن المقرر وصول الطاقات الإنتاجية للمشروع لنحو1.350 مليون طن بولى إيثيلين سنوياً، ومليون طن بولى بروبلين، و250 ألف طن بيوتادين، و350 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى 150 ألف طن مشتقات بترولية أخرى.
وفيما يتعلق بخطة طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، أكدت مصادر أنه سيتم تنفيذ العملية خلال الشهور القليلة القادمة.
كانت «كاربون القابضة» قد أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم طرح شريحة من أسهمها فى البورصة المصرية، وشريحة أخرى فى أحد الأسواق العالمية.
وتضم الشركة تحت مظلتها مجموعة من الشركات، منها شركة الشرقيون للبتروكيماويات التى تنتج البولى بروبلين، والشركة المصرية للهيدروكربون التى تنتج نترات الأمونيوم «مخصص للمناجم».
يرأس مجلس إدارة الشركة مساهمها الرئيسى باسل الباز، ويضم هيكل ملكيتها مجموعة من المستثمرين، منهم شركة النويس للاستثمارات «إماراتية»، وشركة المزروعى لخدمات الطاقة «إماراتية».
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