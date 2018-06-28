لجنة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية

محمد معيط

■ «معيط» يقرر قصر تحصيل أى مبالغ تتجاوز 100 ألف جنيه على السبل الإلكترونية



مها أبو ودن



أعلن محمد معيط، وزير المالية، تشكيل لجنة للتنسيق مع البنك المركزى فيما يخص السياسات المالية والنقدية، وذلك عقب اجتماع جمعه أمس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونائبيه، جمال نجم، ولبنى هلال.



وأوضح أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على الأقل، لتتعامل سريعاً مع الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية، بما يخدم الاقتصاد القومي.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط تطوير منظومة التدفقات المالية الحكومية، وجهود ميكنة التعاملات المالية الحكومية، لدعم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى، إلى جانب خطط التوسع فى تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيًا والإصلاحات التى تخطط لتنفيذها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة خاصة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، التى تحظى بدعم كامل من البنك المركزى والجهاز المصرفى.



وقرر وزير المالية، إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، اعتبارًا من الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التى أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى.



وأكد الوزير أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه، بشيكات مع حظر سداد أى مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، على أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أى كانت قيمتها، ولن يقبل الدفع بالشيكات أوالسداد النقدى، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.



من جانبه قال مصدر مسئول فى وزارة المالية ان هدف اللجنة يتمحور عن كيفية إدارة السيولة النقدية، واتخاذ أى قرارات من شأنها تحسين الأداء المالى والنقدى.



وقال أشرف العربى، عضولجنة الطاقة بمجلس النواب، إن وزير المالية بإعلانه عن توقيتات محددة لاجتماع اللجنة، فإنه يرغب فى جعل تلك الاجتماعات رسمية وملزمة للاطراف، لاسيما فى توقيت نمت فيه الحاجة إلى قرارات تنسيقية بين القطاعين المالى والنقدى.



أشار العربى إلى أن أعباء خدمة الدين تتأثر بسعر الفائدة، وسعر الفائدة يتأثر بمعدلات التضخم، والتضخم يؤثر على عجز الموازنة، وفى الحالة المصرية حاليا وبعد ارتفاع خدمة الدين الى مستويات غير مسبوقة حاليا، اصبحت الحاجة ماسة الى التنسيق بين كل تلك السياسات لاتخاذ القرارات السليمة.



يبلغ حجم خدمة الدين فى الموازنة الجديدة 2018/2019، نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 437.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، فيما تستهدف الحكومة تحقيق عجز موازنة قيمته 438.5 مليار جنيه مقابل 430.9 مليار جنيه فى الموزانة الحالية 2017/2018.

