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اقتصاد وأسواق
التمويل الدولية تشاو الرقابة المالية لطرح دليل السندات الخضراء بمصر
الخميس 28 يونيو 2018 03:42 ص
البنك الدولي
أخر الأخبار
البنك الدولي
المال خاض
بدأت اليوم المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.
وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الإستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل صياغة دليل للسندات الخضراء والتي سيتم عرضه على الجهات المعنية في القطاع المالي وتقديم دراسات مقارنة من الاسواق المالية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن السندات الخضراء هي مثل السندات التقليدية، إلا أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التي تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة.
ومن جانبه، صرح وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائلًا: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة".
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