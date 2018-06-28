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وزيرة الصحة تطيح برئيس هيئة التأمين الصحي
الخميس 28 يونيو 2018 03:36 ص
هالة زايد
أخر الأخبار
هالة زايد
أحمد صبرى
أصدرت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، قرارًا بندب الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، التى تشغل مدير فرع فئة أ بالهيئة العامة للتأمين الصحى، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام أو التعيين فى الوظيفة أيهما أقرب.
يشار إلى ان الدكتورة سهير خلفًا للدكتور علي المفتي الذى تم تعيينه رئيسًا للهيئة من شهر واحد تقريبًا بقرار من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، خلفًا للدكتور علي حجازي رئيس الهيئة الأسبق.
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