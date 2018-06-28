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ثقافة وفنون
وزارة التضامن الاجتماعي تكرم صناع مسلسل «الوصية»
الخميس 28 يونيو 2018 02:12 ص
وزارة التضامن الاجتماعي تكرم صناع مسلسل «الوصية»
أخر الأخبار
وزارة التضامن الاجتماعي تكرم صناع مسلسل «الوصية»
أحمد حمدي
قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمات والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق، بشأن مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات.
وأقيم المؤتمر الخاص بالإعلان عن النتائج مساء أمس الثلاثاء، وتم إعلان مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، بأفضل مسلسل خاصة لابتعاده تماما عن مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات، ولخلو العمل من أى مشاهد تساهم فى زيادة هذه الظاهرة السيئة.
وتسلمت الجائزة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى والكاتب مكرم محمد أحمد، لوجى حجاب برديوسر شركة k media، الشركة المنتجة للمسلسل نيابة عن المنتج كريم أبوذكرى وفريق العمل، وذلك بسبب انشغالهم وسفرهم خارج القاهرة.
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