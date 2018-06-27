تركي آل الشيخ تعليقًا على أزمته مع الشوالي: لن نسمح بالتطاول على بلدنا

أحمد صبرى



قال رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ إنه لن يسمح بالتطاول على السعودية أو من يعمل فى إعلام دولة قطر، مؤكدا أنه سيحترم من يحترم دولته ولن يقبل بالإساءة.



وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ قد هاجم المعلق الرياضي التونسي، عصام الشوالي، بسبب تعليقه على مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري، ووصف في مقطع فيديو متداول على موقع «تويتر»، أنه خائن وحشرة وهو ما حقق حملة تضامن كبيرة معه.



وأضاف آل الشيخ: كل من يتطاول على السعودية العظيمة لن أسمح له وكل من يعمل في إعلام الدويلة ويبث السموم سأعتبره حشرة تحدثت عن شخصين وليس عن تونس الحبيبة التي لا تقبل الإساءة وشعبها الأبي لا يقبل التجاوز.. من أراد أن يحول الأمور وكأنها ضد تونس فهو حر في ذلك سنحترم من يحترمنا.

