EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تركي آل الشيخ تعليقًا على أزمته مع الشوالي: لن نسمح بالتطاول على بلدنا
الأربعاء 27 يونيو 2018 11:57 م
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ إنه لن يسمح بالتطاول على السعودية أو من يعمل فى إعلام دولة قطر، مؤكدا أنه سيحترم من يحترم دولته ولن يقبل بالإساءة.
وكان رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ قد هاجم المعلق الرياضي التونسي، عصام الشوالي، بسبب تعليقه على مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري، ووصف في مقطع فيديو متداول على موقع «تويتر»، أنه خائن وحشرة وهو ما حقق حملة تضامن كبيرة معه.
وأضاف آل الشيخ: كل من يتطاول على السعودية العظيمة لن أسمح له وكل من يعمل في إعلام الدويلة ويبث السموم سأعتبره حشرة تحدثت عن شخصين وليس عن تونس الحبيبة التي لا تقبل الإساءة وشعبها الأبي لا يقبل التجاوز.. من أراد أن يحول الأمور وكأنها ضد تونس فهو حر في ذلك سنحترم من يحترمنا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا