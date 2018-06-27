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طاقة
انقطاعات التيار الكهربائى بسيوة نتيجة غياب اتزان الأحمال على الشبكة
الأربعاء 27 يونيو 2018 10:11 م
انقطاع التيار الكهربائى عن بنجلاديش
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انقطاع التيار الكهربائى عن بنجلاديش
معتز محمود
كشف مصدر مسئول بمحافظة مطروح أن سبب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر بواحة سيوة هو عدم اتزان الأحمال على الشبكة، مما تسبّب فى حدوث أعطال متكررة تؤدى إلى انقطاع التيار.
وأكد أنه تم إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر بواحة سيوة منذ أيام، لافتًا إلى أنه تم توجيه فريق الوقاية المتخصص لمراجعة أجهزة التحكم بالكامل لمنع تكرار أي مشكلة لانقطاع التيار الكهربائى بالواحة.
وأوضح المصدر أن مسئولى شركة الكهرباء قاموا بحل المشكلة، وذلك بإعادة توزيع الأحمال على شبكة الجهد المتوسط مع تغيير 4 مفاتيح بسعة أكبر.
وأضاف أن نسبة الأحمال على محطة كهرباء سيوة الجديدة تصل إلى 50% من طاقتها فقط، وهي محطة تم تدعيمها العام الماضي بعدد وحدتي كهرباء؛ قدرة كل منهما 5,2 ميجاوات، بإجمالي 10,4 ميجاوات، بتكلفة 45 مليون جنيه؛ لإنارة المدينة وضواحيها، مع الوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية فى الواحة.
فى سياق متصل أوضحت مصادر بقطاع كهرباء مطروح أن المُتسبب فى حدوث مشكلة انقطاع التيار الكهربائى زيادة الأحمال النهارية بواحة سيوة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى زيادة الأحمال وعدم اتزانها على الشبكة، مما نتج عنه حدوث أعطال متكررة وانقطاع التيار الكهربائى.
وكشفت المصادر أنه تم إصلاح كابل الربط بمنطقة السوق بوسط مدينة سيوة وإعادة توزيع الأحمال على شبكة الجهد المتوسط، كما تم تغيير 2 مفتاح بسعة أكبر لمقاومة الأحمال بمنطقة الظافرية والرمل وتغير 2 مفتاح آخرين بمنطقتى أبو بكر الصديق ووفلة.
ودعمت محافظة مطروح مشروعات الطاقة الكهربائية خلال أشهر ماضية بنحو 163 مليون جنيه.
وتم إنفاق هذه الاستثمارات على تنفيذ 29 مشروعًا لتحويل الكابلات الهوائية ببعض مراكز المحافظة إلى كابلات أرضية، وإنارة 49 تجمعًا، وتوفير 2585 عمود إنارة.
يشار إلى أنه تم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الكهرباء بالمحافظة، أبرزها افتتاح اكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بسيوة بطاقة 10.4 ميجاوات بدعم من الإمارات العربية الشقيقة.
كما تم دعم واحة سيوة بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه بطاقة 100 ميجاوات لتصبح سيوة مضاءة 24 ساعة وتستوعب مزيدًا من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، مع إنارة العديد من التجمعات الصحراوية.
وإلى مركز الضبعة فقد تم إنشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه سعة 1×400 ميجاوات جهد 220/66 كيلوفولت و1×25 ميجاوات جهد 66/22 كيلوفولت، وتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه.
وفى السلوم تم إنارة كورنيش وهضبة السلوم بالطاقة الشمسية بتكلفة 100 ملايين جنيه، فضلًا عن توصيل التيار الكهربى لجهاز الكشف عن أمتعة الركاب بمنفذ السلوم بمحول قدرة (1000) كيلو فولت أمبير بالمشتملات وكابلات بطول 1172 مترًا.
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