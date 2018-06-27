تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا

عمر سالم









سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنحو 3 جنيهات خلال التعاملات اليومية نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 635 جنيهًا للجرام، مقابل 638 جنيهًا أمس.

فيما سجل عيار 18 قيمة 544 جنيهًا، وعيار 24 نحو 726 جنيهًا بدلًا من 729 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1255 دولارًا، بدلًا من 1258 دولارًا أمس.





فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5085 جنيهًا، بدلًا من 5105 جنيهات أمس.