ضبط كمية من الأدوية البشرية المهرّبة بمطار القاهرة

مها أبو ودن

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبى، اشتبه مصطفي على دولة، مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من الهند ترانزيت أبو ظبى نظرًا لقصر فترة السفر وكثرة التردد.