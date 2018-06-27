مكاسب 5 بورصات بقيادة السعودية وهبوط القاهرة والإمارات

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب ضعيفة بقيادة السعودية والدوحة، بينما هبطت مؤشرات بورصات القاهرة والإمارات:دبى و أبوظبى.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى بحوالى 0.2 % فقط ليصل إلى حوالى 8317 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة المراعي أكبر شركة للألبان في منطقة الخليج بحوالى 2.9 % وزاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 % .



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % ليرتفع إلى أكثر من 8829 نقطة مع صعود سعر سهم شركة بروة العقارية 1.6 % بينما ارتفع سعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 1.3 %.



وزاد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3 % ليتقدم إلى حوالى 1306 نقطة، بينما كسب مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 4926 نقطة و 4577 نقطة على التوالى.



وواصل مؤشر سوق مال دبى العام خسائره لينزل بحوالى 0.7 % بعد انخفض أمس بأكثر من 1.1 % ليرتد إلى حوالى 2815 نقطة لينزل إلى أدنى مستوى منذ يناير 2016 .



وهوت أسعار أسهم شركة دريك آند سكل 10 % لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار) لتسجل أدنى مستوى فى تاريخها ليصل إجمالى خسائرها 68 % عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من السهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق.



ومع ذلك قالت شركة دريك آند سكل اليوم إنه لا يوجد سبب لهبوط أسهمها وإن المشروعات الحالية تمضي في مسارها.



ولكن أسعار أسهم شركة إعمار العقارية، أكبر سهم مدرج في سوق دبي، هبطت لليوم الثاني على التوالي ليغلق منخفضا 1.8 % غير أنها أعلنت وحدة الضيافة التابعة لإعمار أعلنت يوم الأربعاء الحصول على عقد مدته 15 عاما لتشغيل فندق في توجو.



وانخفض أيضا سعر سهم شركة داماك العقارية 1.4 % بينما ارتفع سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 4.5 % بعد أن أكدت الاتحاد اليوم الأربعاء إنها ليس لديها انكشاف على شركة أبراج للاستثمار المباشر التي تحاصرها المشاكل وتعانى من أزمة مالية حادة.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5 % ليصل إلى 4545 نقطة بر غم ارتفاع أمس بأكثر من 0.6 % مع هبوط سعر سهم شركة دانة غاز 1 % بعد أن قالت يوم الأربعاء إنها تحوز 6 ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.



كما انخفض سعر سهم شركة العربية للطيران 0.3 % ليصل إجمالي خسائره إلى 2 % خلال الأسبوع الذي أعقب إفصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على شركة أبراج التى تعانى من أزمة مالية خطيرة.



وكانت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، وفي أمرت الأسبوع الماضي بتعيين مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها بعد أن تضررت أبراج بسبب نزاع مع بعض مستثمريها بشأن استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار ولكن المجموعة تنفى إساءة استخدام الأموال. .



وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليسجل 16176 نقطة.