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رياضة
ألمانيا رابع حامل لقب يودع المونديال والثالث على التوالي
الأربعاء 27 يونيو 2018 07:33 م
ألمانيا رابع حامل لقب يودع المونديال والثالث على التوالي
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ألمانيا رابع حامل لقب يودع المونديال والثالث على التوالي
علي المصري
ودّع منتخب ألمانيا "حامل اللقب"، كأس العالم "روسيا 2018"، من الدور الأول للنسخة 21 للبطولة، بحلوله في المركز الأخير في المجموعة السادسة، بتلقيه خسارتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية، مقابل فوز يتيم علي السويد.
وأعاد التاريخ نفسه، بعدما ودّع بطل العالم النسخة التالية من المونديال للمرة الرابعة في التاريخ، والثالثة علي التوالي.
كانت البداية بفوز فرنسا بنسخة 1998، قبل أن تودع نسخة كوريا الجنوبية واليابان في 2002 من الدور الأول.
وفي 2006، فاز منتتخب إيطاليا باللقب قبل أن يودع من الدور الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، وفي البطولة ذاتها توجت أسبانيا باللقب "2010"، لتخرج من الدور الأول في بطولة البرازيل 2014.
وأخيرا وليس آخرا، توّج المنتخب الألماني باللقب العشرين من المونديال في 2014، بالفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية، قبل أن تودع النسخة الحالية "روسيا 2018" من الباب الضيق.
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