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رياضة
ألمانيا البطل تودع المونديال مبكرا بخسارة تاريخية أمام كوريا
الأربعاء 27 يونيو 2018 06:16 م
ألمانيا البطل تودع المونديال مبكرة بخسارة تاريخية امام كوريا
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ألمانيا البطل تودع المونديال مبكرة بخسارة تاريخية امام كوريا
- السويد تمطر شباك السويد بثلاثية ليتأهلا لثمن النهائي
على المصرى
فى كبرى مفاجأت كأس العالم "روسيا 2018"، ودع المنتخب الألمانى "حامل اللقب"، منافسات البطولة، بخسارته بهدفين نظيفين من منتخب كوريا الجنوبية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من المجموعة السادسة من المونديال.
سجل كيم يونج جون هدف اللقاء الأول فى الدقيقة 90+3، قبل أن يضيف زميله سون هيونج مين، الهدف الثانى للمنتخب الكورى، فى الدقيقة 90+6 من عمر المباراة، ليودع منتخبا كوريا الجنوبية وألمانيا "حامل اللقب"، البطولة من دورها الأول.
وفى المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت السويد على المكسيك بثلاثية نظيفة، سجلها لودفيج أوجوستينسون فى الدقيقة 50، قبل أن يضاعف أندرياس جرانكفيست النتيجة فى الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتكفل إدسون ألفاريز لاعب المكسيك، بتسجيل الهدف الثالث بالخطأ فى مرمى منتخب بلاده، فى الدقيقة 74.
وسجلت المكسيك رقما سلبيا خلال المباراة، بعدما حصل خيسوس جالاردو، على كارت أصفر، هو الأسرع في تاريخ المونديال، حيث حصل عليه في الثانية 15 من عمر المباراة.
بتلك النتائج، تتأهل السويد إلى دور الستة عشر من المونديال، بعدما تصدرت جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك صاحبة الرصيد ذاته، فيما تأتى كوريا الجنوبية وألمانيا فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولكل منهما 3 نقاط.
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