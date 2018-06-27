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بورصة وشركات
لجنة قيد البورصة تقر زيادة رأسمال الجيزة العامة للمقاولات
الأربعاء 27 يونيو 2018 06:06 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأسمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، من 203.3 مليون جنيه إلى 244 مليونًا تقريبًا.
وتُقدر الزيادة بنحو 40.6 مليون جنيه موزعة على 40,6 مليون سهم مجانى، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم، خصمًا من حصة المساهمين فى توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، بواقع 0.191 سهم لكل سهم أصلى قبل الزيادة.
وقالت البورصة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة تداول الأربعاء 1 يوليو المقبل، بواقع 0.19 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 12 يوليو المقبل.
البورصة المصرية
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
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