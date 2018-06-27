توقعات بمعاودة البورصة الصعود نحو 16570 مجددًا

البورصة المصرية

الثلاثيني يتراجع وحيدًا بنسبة 0.13% ويسجل 16176 نقطة





أسماء السيد



توقع محللون أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية نحو مستويات المقاومة السابقة قرب 16570 بالنسبة للمؤشر الثلاثيني و810 بلنظيره السبعيني .



وواصلت المؤشرات التذبذب بجلسة اليوم – اﻷربعاء-، لتنهى تعاملاتها على صعود جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي اختتم تعاملاته عند 16176 نقطة بهبوط 0.13% .



فيما أنهت باقي المؤشرات تعاملاتها على صعود، وارتفع المؤشر السبعيني 0.27% عند 796 نقطة، والمؤشر متساوي اﻷوزان 0.18% عند 2714 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.22% عند 2034 نقطة .



ولفت المحللون إلى أن الحركة المتذبذبة بجلسة -اليوم- جاءت استكمالاً لجلسة الثلاثاء المنقضي التى تأثرت فيها مؤشرات البورصة جراء ما حدث من سوء فهم بمنع البنك المركزي البنوك من منح ائتمان بضمان أوراق مالية ما أرجعه البعض إلى أنه منع للشراء بالهامش.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم مليار جنيه، وسيطرت الحركة الصاعدة على غالبية اﻷسهم المتداولة والبالغة 169 سهمًا، ليصعد 72 سهما وتراجع 50 آخرون ويظل دون تغير 47 سهما، وسجل رأس المال السوقي 902.010 مليار جنيه .



واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي مبيعات 30 و16 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 46 مليون جنيه وهيمن المتعاملون المحليون على 66% من إجمالي التعاملات مقابل 28% للأجانب و6% للعرب .



وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم"، إن فرص صعود البورصة المصرية لا تزال موجودة، حتى عقب عدم نجاح المؤشر الرئيسي في تخطي نطاق المقاومة عند 16550-16600 نقطة، موضحًا أن المؤشر يتحرك خلال الفترة الراهنة قرب منطقة الدعم 16150 نقطة .



وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قال النمر إن المؤشر هبط من مستوى المقاومة عند 820 نقطة، واقترب من مستوى الدعم عند 790 نقطة، موضحا أنه في حال عدم قدرته على التماسك والثبات أعلى من ذلك الدعم قد يدفعه لمزيد من التراجع صوب نطاق الدعم التالي عند 750-765 نقطة .



ونصح رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" المتعاملين بالبورصة ببدء تكوين مراكز شرائية جديدة .



وفي السياق ذاته قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "جذور" لتداول اﻷوراق المالية ‘ن المؤشرات تعد في مرحلة تماسك خلال الفترة الراهنة ما يؤهلها لمعاودة الصعود مرة أخرى قرب المستويات السابقة ليتجه المؤشر الرئيسي نحو 16570 نقطة ثم 16800 نقطة على صعيد الـ5 جلسات المقبلة .



وأوضح أن المؤشر ابسبعينى تماسك أعلى مستوى الدعم 790 نقطة وهو ما يمثل إشارة جيدة إلى أن أداءه أضعف من نظيره الثلاثيني، ورأى أن تماسكه قربها سوف يؤهله للتحرك عند 810-820 نقطة .



ونصح المتعاملين بمحاولة استغلال الفترات المقبلة وتخفيف المراكز وعدم التوسع في مجال الكريديت .



