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اقتصاد وأسواق
مقترح بنقل ملكية صوامع المنحة الإماراتية لهيئة السلع التموينية
الأربعاء 27 يونيو 2018 05:32 م
وزارة التموين 1
أخر الأخبار
وزارة التموين 1
شريف عمر
علمت "المال" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية شكّلت لجنة لدراسة مقترح نقل ملكية 25 صومعة منشأة بتمويل من المنحة الإماراتية، من الشركة العامة للصوامع والتخزين إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
كانت وزارة التموين قد حصلت منذ عامين على منحة بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء 25 صومعة، سَعة الصومعة 60 ألف طن تتيح سَعة تخزينية جديدة حوالى 750 ألف طن، تهدف من خلالها للحفاظ على مخزون القمح، ومعالجته من أي ضرر، وحمايته من التعرض للحشرات، ومكافحتها بأحدث الأساليب العلمية، وتساعد في التعرف على مخزون الصوامع، كما تم توفير مركز لمراقبة المخزون.
واشتعلت، نهاية 2016، أزمة التوريدات الوهمية للقمح داخل صوامع القطاع الخاص، والتى أدت إلى استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفى، وما تلاها من إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق من مجلس النواب إلى النائب العام، كما وافقت الجمعية العمومية على عدم إخلاء مسئولية مجلسى الإدارة السابقين للشركة عن الأداء خلال فترة توليهما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وأعلنت الإمارات منحة لمصر لتطوير صوامع التخزين.
ويبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بنسبة 51%، وشركة الأهلى للاستثمارات بنسبة 16.6%، واتحاد العاملين بحصة 10%، والباقى أسهم حرة التداول، وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح 70.2 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 58.3 مليون معتمدة للعام المالى الحالى، فيما حققت صافى ربح 72 مليون جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 44.4 مليون للفترة المناظرة.
وزارة التموين
هيئة السلع التموينية
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