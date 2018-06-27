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نقل وملاحة
العربية للطيران تطلق أول رحلة داخلية بين شرم الشيخ والإسكندرية
الأربعاء 27 يونيو 2018 03:54 م
العربية للطيران 1
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العربية للطيران 1
دعاء محمود
أعلنت العربية للطيران مصر، عن إطلاق أول رحلة طيران داخلية لها تربط شرم الشيخ بالإسكندرية، لتوفر للمسافرين الفرصة للسفر الجوي لهما، لتميزهما ببيئة طبيعية متنوعة ومعالم تاريخية عريقة.
وستقلع الرحلة الأسبوعية، التي تستغرق ساعة و15 دقيقة، كل يوم أربعاء بدءاً من 27 يونيو 2018، لتغادر مطار شرم الشيخ الدولي في الساعة 08:30 وتصل إلى مطار برج العرب في الإسكندرية الساعة 09:45.
وتغادر رحلة العودة الإسكندرية في نفس اليوم في الساعة 19:20 لتحط في شرم الشيخ، في الساعة 20:35 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "في ظل استمرار نمو الرحلات الجوية الداخلية وبحث السائحين الدوليين المستمر عن خدمات القيّمة مقابل المال للتنقل داخل الدول التي يزورونها، فإن العربية للطيران مصر وعبر إطلاقها أول مسار داخلي لها في مصر ستعمل على تلبية هذا الطلب المتزايد، وتعتبر مدن شرم الشيخ والإسكندرية من الأماكن المذهلة التي يقصدها الزوار، بفضل ما تمتلكانه من بيئة طبيعية خلابة فضلاً عن الفنون المعمارية التاريخية والإرث الثقافي الغني".
وتسير "العربية للطيران" رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية انطلاقاً من 4 مراكز رئيسية متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
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