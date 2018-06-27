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بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى نهاية التعاملات
الأربعاء 27 يونيو 2018 03:50 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.13% عند مستوى 16176 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% عند مستوى 796 نقطة، وارتفع المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% عند مستوى 2034 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.18% عند مستوى 2714 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.05% عند مستوى 16257نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.8 مليون جنيه و 15.1 مليون جنيه و33.7 مليون جنيه و802 ألف جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 48.8 مليون جنيه و 3.7 مليون على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 72 سهما من إجمالى 169 متداولا،بينما هبط 50 وبقى 47 دون تغير.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب،حيث هبط egx30 بنسبة 1.58% عند مستوى 16197 نقطة،بينما تراجع egx70 بنسبة 1.90% عند 794 نقطة.
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