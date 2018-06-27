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سيـــاســة
السيسى: نهتم بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادى مع الصين
الأربعاء 27 يونيو 2018 03:13 م
السيسى: نهتم بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادى مع الصين
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السيسى: نهتم بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادى مع الصين
المال-خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تشن مينار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من مسئولي الحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتشن مينار والوفد المرافق له في مصر، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها حالياً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، وكذلك التنسيق القائم بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار الرئيس إلى اهتمام مصر بمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكداً الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، لاسيما على ضوء الفرص المتنوعة التي يوفرها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه، فضلاً عن الاستقرار الأمنى الذى يسود مصر حالياَ، وكذلك توفر البيئة التشريعية الملائمة، والموقع الجغرافى المتميز الذى يفتح المجال أمام التجارة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وهو ما يعد في مجمله عوامل جذب للاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة مع الصين تساهم في تحقيق خطة التنمية الاستراتيجية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مينار أكد تقدير بلاده الكبير لدور مصر المحورى في الشرق الأوسط ودعمها لجهودها في إرساء دعائم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة، مثمناً المستوى المتميز من التشاور والتنسيق بين مصر والصين والذي يعكسه حجم ومستوى الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
كما أشار إلى حرص الصين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني، مؤكداً تقدير واحترام الصين حكومة وشعباً للحضارة المصرية وللروابط القوية التي تجمع البلدين، فضلاً عن الجهود الحالية للدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
وفيما يخص قضايا منطقة الشرق الأوسط، أوضح راضى أن الرئيس شدد على أن مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ راسخ إطاره التوصل إلى حل سياسى بالتوازى مع دعم المؤسسات الوطنية، ومحدداته عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذلك احترام إرادة الشعوب ودعم الجيوش الوطنية التى تعد المسئول الأول عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.
الصين
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