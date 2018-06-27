البورصة تقيس المخاطر المحتملة من أزمة أبراج

البورصة المصرية

المال ـ خاص:



تقوم البورصة المصرية بحصر علاقة شركة "أبراج" الإماراتية مع الشركات المقيدة بجداول البورصة، وذلك في إطار الأزمة المالية الطارئة التي عصفت بأكبر شركات الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط.



يُذكر أن "أبراج" تمر بأزمة كبيرة بدأت باتهامات من مساهمين الشركة تتعلق بقيام إدارتها باستغلال أموال مخصصة لصندوق رعاية صحية خيري تقوم الشركة بإدارته في عمليات استثمارية خاصة بـ"أبراج"، وذكرت شركات أن "أبراج" تمر بعجز نقدي أدى إلى حصولها على أموال الصندوق.



وقالت مصادر لـ"المال"، إن إدارة البورصة ستقوم بعد حصر مساهمات وعلاقات "أبراج" مع الشركات المقيدة، بقياس درجة المخاطر المحتملة على السوق المحلية نتيجة الأزمة المالية للشركة الإماراتية.



وقررت محكمة في "جزر كايمان" تعيين "بي دبليو سي" كمصف مؤقت لـ"أبراج القابضة" وتعيين شركة "ديلويت" كمصف مؤقت لشركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك عقب طلب الشركة إجراء تصفية مؤقتة تتيح لها فرصة هيكلة الديون وبحث حلول الأزمة مع المساهمين، وتمنعها من الوقوع في فخ "الإفلاس".



ويُذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية -أحد دائني "أبراج"- للمحكمة بجزر الكايمان بطلب لتصفية وإغلاق لشركة "أبراج القابضة" عقب تخلفها عن سداد قرض بـ 100 مليون دولار قد حان موعد سداده في 3 يونيو الجاري، إضافة إلى 7 ملايين دولار فوائد مستحقة.