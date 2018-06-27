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بنـــوك
نضال الأعصر: أصول إى جى بنك تتجاوز 60 مليار جنيه
الأربعاء 27 يونيو 2018 01:41 م
البنك المصرى الخليجى 1111
أخر الأخبار
البنك المصرى الخليجى 1111
سيد بدر
قال نضال الأعصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى "إيجى بنك"، إن قاعدة عملاء البنك ارتفعت الى 200 ألف عميل مقابل 20 ألفا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجية الجديدة التى تبناها فى دعم الشباب.
وأضاف فى تصريحات خلال مؤتمر للبنك حول ريادة الأعمال أن أصول البنك ارتفعت من 11 مليار جنيه منذ 3 سنوات لتتخطى الـ 60 مليارا الوقت الحالى.
وأشار الى أن البنك قام برفع شبكة فروعه من 19 الى اكثر من 50 فرعا ويستهدف الوصول بها خلال المرحلة المقبلة الى أكثر من 60 فرعا.
وتابع أن البنك يتبنى سياسة لدعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف خلق جيل واع من رواد الأعمال.
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