EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
سيكو للإلكترونيات تطرح تابلت إكسبريس 4.. نهاية 2018
الأربعاء 27 يونيو 2018 01:27 م
التابلت
أخر الأخبار
التابلت
محمود جمال
تعتزم شركة "سيكو مصر للإلكترونيات"، طرح ثاني جهاز حاسب لوحي "إكسبريس 4"، بالسوق المصرية، قبل نهاية العام الحالي.
وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن الجهاز المرتقب بشاشة مقاس 10 بوصة، ويستهدف مخاطبة الطلاب والشركات، ويدعم خدمات الاتصال بتكنولوجيا الجيل الرابع G4.
وأوضح محمد حلمي، مدير قطاع تطوير المنتجات بالشركة، أن الأخيرة تحدد المنتج المناسب للسوق بناءًا على محورين تتعلق بالسعر والمواصفات الفنية، ويتم التنسيق مع معامل جودة ألمانية لتطابق الأجهزة مع المواصفات القياسية.
وذكر أن سيكو هي الشركة الوحيدة التي طرحت أرخص هاتف مصري، يدعم الجيل الرابع وهو plus 2 4g بسعر 999 جنيهًا.
الاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا