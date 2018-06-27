سيكو للإلكترونيات تطرح تابلت إكسبريس 4.. نهاية 2018‎

التابلت

محمود جمال



تعتزم شركة "سيكو مصر للإلكترونيات"، طرح ثاني جهاز حاسب لوحي "إكسبريس 4"، بالسوق المصرية، قبل نهاية العام الحالي.



وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن الجهاز المرتقب بشاشة مقاس 10 بوصة، ويستهدف مخاطبة الطلاب والشركات، ويدعم خدمات الاتصال بتكنولوجيا الجيل الرابع G4.



وأوضح محمد حلمي، مدير قطاع تطوير المنتجات بالشركة، أن الأخيرة تحدد المنتج المناسب للسوق بناءًا على محورين تتعلق بالسعر والمواصفات الفنية، ويتم التنسيق مع معامل جودة ألمانية لتطابق الأجهزة مع المواصفات القياسية.



وذكر أن سيكو هي الشركة الوحيدة التي طرحت أرخص هاتف مصري، يدعم الجيل الرابع وهو plus 2 4g بسعر 999 جنيهًا.