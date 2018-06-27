أول اجتماع بين وزيري الزراعة والري بعد تشكيل الحكومة



الصاوي أحمد



اجتمعت مساء أمس اللجنة التنسيقية بين وزيري الزراعة والري برئاسة الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لبحث المشكلات المتعلقة بالزراعة والري.



وأكد وزير الزراعة أن التنسيق بين الوزارتين ساهم في حل مشكلات عديدة، وظهر ذلك جليا خلال تحديد مساحات زراعة الأرز، وأن سعر الضمان الذي تم تحديده للقطن شجع المواطنين على زراعته بدلا من الأرز، وزيادة مساحته إلى 336 ألف فدان هذا العام، فالقطن محصول ثلاثي الغرض (زيت وعلف وشعر) كما أنه أقل استهلاكا للمياه وجذوره مفيدة للتربة.



من ناحيته قال وزير الري: إن هناك تعاونا مع البنوك لإدخال الري الحديث للمساحات الصغيرة، موضحا أن قرار تحديد مساحة زراعة الأرز كان صعبا ولكنه كان صائبا.



كما اتفق الوزيران على التعاون من أجل التغلب على الملاحظات الفنية بمشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، وخاصة تحسين جودة المياه، لتقليل نسبة الملوحة، كما اتفقا على انضمام وزارة الإسكان للجنة، للتعاون معا من أجل توفير المياه.