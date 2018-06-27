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بنـــوك
المركزى: البنوك إجازة الأحد المقبل بمناسبة ذكرى 30 يونيو
الأربعاء 27 يونيو 2018 12:07 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
محمد سالم
قرر البنك المركزى، تعطيل العمل بكافة البنوك المحلية، الأحد المقبل -الموافق 1 يوليو- بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكد المركزى، أنه سيتم استئناف العمل فى اليوم التالى، الإثنين 2 يوليو.
البنك المركزى
المركزى
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