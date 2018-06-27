المركزى: البنوك إجازة الأحد المقبل بمناسبة ذكرى 30 يونيو

البنوك المحليه

محمد سالم



قرر البنك المركزى، تعطيل العمل بكافة البنوك المحلية، الأحد المقبل -الموافق 1 يوليو- بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



وأكد المركزى، أنه سيتم استئناف العمل فى اليوم التالى، الإثنين 2 يوليو.