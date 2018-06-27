برلماني يطالب بتعيين وزير جديد للإسكان

مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء

ياسمين فواز



قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولى منصبين داخل الحكومة الجديدة، أولهما منصب رئيس الوزراء والثانى وزير الإسكان، لأن الاثنين هاميين للغاية، ومن المفترض اختيار آخر جديد لحقيبة الإسكان.



وأضاف فؤاد، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية لا تشمل منصب نائب رئيس الوزراء، وبالتالى ستكون هناك صعوبة بالغة فى أن يقوم رئيس الوزراء الجديد بمهام عمله، بالإضافة إلى مهام عمل وزارة الإسكان وكان يجب أن يضع رئيس الوزراء الجديد الأمر فى الحسبان.



واستطرد: "أدعو رئيس الوزراء لإعادة النظر فى تعيين وزير جديد لحقيبة الإسكان بدلاً تولى منصبين بهذه الأهمية".