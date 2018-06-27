تعاون بين التخطيط والاتصالات لتطوير العمل الحكومي

التخطيط

المال- خاص



التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث أوجه التعاون اللازم لتطوير العمل الحكومي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.



وجرى الحديث عن تعاون الوزارتين في المجالات التي تمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من القيام بدورها نحو حكومة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لزيادة مرونتها وفاعليتها وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها وأيضا وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية.



واتفق الوزيران على التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل من الوزارتين بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في كافة محافظات مصر من خلال القنوات التكنولوجية المتعددة (منافذ تقديم الخدمات الحكومية - بوابة الحكومة المصرية – تطبيقات الهاتف المحمول) وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤسسات الدولة الأخرى.



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين من أجل تمكين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من أداء مهامها من خلال تحسين وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتمكينها من تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبتكلفة مناسبة من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات الهاتف المحمول ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية مع المساعدة في تحقيق التكامل والترابط بين قواعد البيانات الموجودة بالقطاعات المختلفة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة مشتركة بينهم تنعقد شهريا برئاسة الوزيرين لمتابعة ما اتفق عليه نحو تحقيق المستهدف.



حضر اللقاء الذي عقد في القرية الذكية المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.