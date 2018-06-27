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بورصة وشركات
برامج المرشحين على مقاعد السمسرة بانتخابات المقاصة
الأربعاء 27 يونيو 2018 10:11 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
منى عبد الباري:
تشهد الانتخابات المقرر لها 2 يوليو المقبل، منافسة شرسة على المقاعد الثلاثة المخصصة لشركات السمسرة، التى يتنافس عليها 11 مرشحا، بعضهم أعضاء سابقين وآخرين أعضاء جدد.
المرشحين 11 هم: “محمد ماهر، ممثلاً لبرايم القابضة، وعونى عبدالعزيز، عن وديان، وياسر راشد، عن كابيتال، ومصطفى فوزى، عن بايونيرز، وهانى حمدى، عن أكيومن، وطارق أباظة، عن النعيم، محمد فاروق مسعود، عن جلوبال إنفيست، ورفيق مطر، عن الفرعونية، وأحمد أبوحسين، عن كايروكابيتال وأسامه حماد عن المجموعة المصرية”.
توجهت “المال” للمرشحين عن مقاعد السمسرة للوقوف على برامجهم الانتخابية، ومعرفة أهدافهم.
محمد ماهر
قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، إن برنامجه الانتخابى يتسق مع التغيرات التى تشهدها السوق المصرية حاليا، الرامية لتطويره بما يؤثر إيجابا على صناعة الأوراق المالية، ما يتطلب من مصر المقاصة القيام بدور فعال فى عملية التطوير المرتقبة بمشاركة كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
شمل البرنامج الانتخابى لماهر، الممتدة خبرته فى مجال صناعة الأوراق المالية إلى 33 عاما، وفقا لسيرته الذاتية التى حصلت المال على نسخة منها عدة مقترحات أبرزها العمل على تفعيل نظام البيع على المكشوف فى صورته النهائية، ما ينعكس على حجم التداول وبالتالى على حجم نشاط الشركات.
أيضا تفعيل نظام صانع السوق ما ينتج عنه تنشيط الشركات الأقل نشاطاً من خلال هذا النظام، وبالتالى يتسع حجم الأعمال، والتداول لهذه الشركات، وإضافة شركات غير نشطة حاليا إلى الشركات النشطة.
استمرار الحوار مع المؤسسات ذات العلاقة بأنشطة سوق المال، كوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، لتطوير العلاقة مع المؤسسات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمساهمة بالرأى فى القرارات التنظيمية الصادرة من هذه الجهات، بما يحقق التأثير الإيجابى لهذه القرارات، وتجنب أى تأثير سلبى لها على أداء الشركة.
اشتمل برنامج ماهر على مقترحات لتسريع استئناف ما بدأته شركة المقاصة خلال العام الماضى من توسعات وأعمال فى أصولها، ومبانيها، نتج عنه تعزيز إيراداتها.
بدأت مصر المقاصة العام الماضى عملية توسعات وتطوير لفندقها “لاند مارك” بالتجمع الخامس، بعد الحصول على الترخيص النهائى من وزارة السياحة، باعتبار الفندق من الفنادق المرخصة رسمياً.
شملت التوسعات إضافة 35 غرفة للفندق، ليصبح إجمالى عدد الغرف 70 غرفة، مع تأثيثها، بجانب عملية الصيانة العادية، وتعظيم صافى أرباح الفندق 3 أضعاف، خلال فترة العامين المقبلين، مقارنة بقيمة 8 ملايين جنيه صافى أرباح عام 2016، إضافة إلى تعظيم قيمته 3 أضعاف مقارنة بالسنوات الخمسة السابقة.
شملت المقترحات تسريع التوجه فى استثمار أموال الشركة الماثلة فى قطع الأراضى التى حصلت عليها العام الماضى بالتجمع الخامس، واستثمارها وتطويرها مع أحد المطورين العقارين، وعمل مشروع خدمى و تجارى، كجزء من هذه الأرض ليحقق عائد مستقبلى جيد على الاستثمار للشركة.
كذلك أرض العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يعمل تصميم لها، وتتضمن قطعة الأرض إنشاء جزء تجارى بها، ما يحقق عوائد إيجابية مستقبلاً، على المدى المتوسط والطويل.
رفيق مطر
وقال رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية في مصر لديها فرص كبيرة للنمو والتقدم، وكذلك عدد من التهديدات، وكلاهما سيؤثر على شركة مصر للمقاصة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وتتنوع الفرص بين التوسع ومواكبة التطورات السريعة في مجال سوق المال الرئيسية أو المجالات الجديدة التي اقتحمتها مصر المقاصة، فيما تشمل التهديدات المنافسة الإقليمية والعالمية ورغبة جهات عدة في السيطرة على المجال.
وبناء على هذه العوامل قام مطر بوضع برنامج انتخابي شمل 4 محاور، هي: إعادة تركيز شركة مصر المقاصة في نشاطها الرئيسي محليا وإقليميا وتطويره، وتوزيع ما تحقق من زيادات في قيمة الشركة على مساهميها، وتعظيم قيمة كل نشاطات الشركة، وتخفيض رسوم خدمات الشركة لتشجيع التعاملات في سوق رأس المال.
ولفت مطر إلى أن الأهداف المذكورة سيتم تحقيقها من خلال التعاون مع أعضاء المجلس في نفس التوجه، ودارسة مدي إمكانية تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر بحيث يتمركز النشاط الرئيسي في شركة وتنفصل باقي الأنشطة في شركة مستقلة أو أكثر، ودعم شركة النشاط الرئيسي بالكفاءات والنظم والتطبيقات الحديثة للتوسع محليا وإقليميا وتفرغها لما أنشئت من أجله، ودعم الشركات الأخرى بالكفاءات للنهوض بها وتعظيمها بغية قيدها بالبورصة المصرية.
وأيضا السعي لفصل التسوية الورقية عن التسوية المالية بهدف زيادة أحجام التداول، وتقديم خدمات مكملة لنشاط الشركة الرئيسي، وتخفيض رسوم المعاملات والتقارير في نشاط الشركة الرئيسي، والعمل على إيجاد آلية تهدف إلى تحفيز الشركات على قيد أسهمها في الحفظ المركزي، الحرص علي التواصل مع كل المؤسسات ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية بهدف المشاركة بالرأي في التشريعات والقرارات المنظمة بما يحقق مصالح السوق.
أبو حسين
قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة للاستثمارات المالية، إن لديه برنامج انتخابى يتماشى مع الدور القوى الذى تلعبه شركة مصر المقاصة مستقبلا مع تفعيل آليات التداول الجديدة، وأبرزها Short selling.
أشار أبوحسين إلى أن أبرز ملامح برامجه الانتخابى تتمثل فى مقترح يتعلق بتوجيه فوائض الأموال لدى شركات السمسرة لعمليات إقراض شركات سمسرة أخرى، على أن تكون شركة مصر المقاصة هى الضامن والمراقب والمشرف لهذه العملية.
من بين عناصر برنامجه الانتخابى تقديم مقترحات لمصر المقاصة لتعزيز بنيتها التكنولوجية لتتوافق مع الدور الموسع الذى ستلعبه مستقبلا مع حالة الرواج المتوقع أن تشهدها السوق، والقرار القاضى بإلزام الشركات المساهمة التى ستؤسس مستقبلا بالقيد بالإيداع المركزى.
ويلزم قانون الاستثمار الجديد الشركات المساهمة التى ستؤسس مستقبلا بالقيد بالإيداع المركزى، والشركات المؤسسة حاليا، مع منح الأخيرة مهلة عاما لتوفيق أوضاعها.
هناك ما يتراوح بين 20 إلى 30 شركة مساهمة، وتوصية بالأسهم يتم تأسيسها يوميا، فضلا عن وجود 130 ألف شركة من هذا النوع مؤسسة بالفعل، وفقا لتصريحات سابقة لمحمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة.
يشار إلى أن مصر المقاصة قامت مؤخرا بتعزيز بنيتها التكنولوجية بتكلقة بين 25 إلى 30 مليون جنيه، لتتلائم مع التعديلات الجديدة التى أقرها قانون الاستثمار، وقامت الشركة بتوسيع السعة التخزينية لسيرفراتها، وتعتزم استحداث نظام ميكروفيلم لحفظ بيانات الشركات.
طارق أباظة
لخص طارق أباظة، العضو المنتدب للشركة النعيم للسمسرة، محاور برنامجه الانتخابى فى 4 محاور فقط، جاء على رأسها المساهمة مع أعضاء مجلس الإدارة فى وضع الإستراتيجيات المناسبة، لمواكبة التطورات العالمية والمحلية، والمساهمة فى وضع إستراتيجية لتنمية الموارد الخاصة بالشركة، والاستغلال الأمثل للأصول والاستثمارات الحالية، بما يحقق أعلى استفادة للمساهمين.
أشار أباظة إلى أن وضع الآليات المناسبة، بجانب المساهمة مع الأطراف فى مجال سوق رأس المال، والقطاع المصرفى فى تحقيق الخطة الاقتصادية للدولة وتوجيه الخبرات والكفاءات البشرية، والإمكانات المتاحة فى شركه مصر المقاصة لتحقيق هذه الأهداف، وأهمية العمل مع البورصة على زيادة عدد المتعاملين، وتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات، والوصول بسهوله للمتعاملين محليًا وإقليميا، لا سيما المتعاملين من منطقة الخليج.
عونى عبدالعزيز
فضل عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، ورئيس شركة وديان للسمسرة، عدم الإفصاح عن أى نقاط لبرنامجه، مكتفيا بقوله إن تفاهم أعضاء مجلس الإدارة، وتوافقهم فكريا، واتحاد رؤيتهم هو العنصر الأهم لتحقيق النجاح لمصر المقاصة، ما ظهر فى ربحية الشركة العام الأخير، على يد مجلس الإدارة السابق.
انفردت “المال” فى وقت سابق من العام الحالى، بنشر النتائج المالية لمصر المقاصة عن عام 2017، وكشفت عن تحقيق الشركة أعلى صافى ربح فى تاريخها بقيمة 284 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت %63، مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016.
جاء ذلك بدعم من عوائد الاستثمارات، التى حققت طفرة %170، فضلا عن ارتفاع صافى أرباح نشاطى الإيداع والقيد المركزى %80.
مصطفى فوزى
قال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن برنامجه الانتخابى يركز على تعظيم عوائد شركة مصر المقاصة، من خلال مقترح بإنشاء لجنة استثمار، أو إدارة خاصة بالاستثمار فى الشركة.
تهدف اللجنة إلى استثمار أرباح مصر المقاصة فى أنشطة مرتبطة بالمجال، لا سيما تلك المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، كالدفع الإلكترونى وما شابهها.
تابع أن هناك مستهدفات لتقديم أنواع من الخدمات ذات القيمة المضافة للشركات العاملة بالمجال، وأبرزها التكنولوجيا المالية التى تم ذكرها، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التى يجرى حصرها حاليا.
هانى حمدي
بينما ركز هانى حمدى، العضو المنتدب لأكيومن للسمسرة، على فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الجهات الخارجية، عبر بروتوكولات تعاون، مع جهات ذات قيمة مضافة لعمل مصر المقاصة، والمساعدة فى تسريع العمليات التكنولوجية.
بجانب اقتراح إنشاء مركز التدريب بمصر المقاصة، يضاهى مراكز تدريب البورصة المصرية، والرقابة المالية، لتدريب كوادر شركات السمسرة المتوسطة والكبيرة.
يرى حمدى أنه يجب أن يكون هناك حد أقصى لفترة تولى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، يجب ألا تزيد عن فترتين متتاليتين، بإجمالى 6 أعوام، لإتاحة الفرصة لدخول أفكار جديدة لمصر المقاصة، تساهم فى تنوع أساليب الإدارة.
لفت حمدى إلى أنه سيتم فى إطار برنامجه الانتخابى دراسة إمكانية طرح حصة من شركة مصر المقاصة بالبورصة، من الناحية القانونية، فى ضوء قوة المركز المالى للشركة، ما يمكن أن تولده هذه الخطوة من أرباح.
ياسر راشد
يستهدف ياسر راشد، رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، عضو حالى بمجلس إدارة مصر المقاصة، تنويع الأدوات الاستثمارية التى يستثمر أموال مصر المقاصة فيها لتعظيم عوائدها.
ويسعى راشد لاستغلال الأصول الثابتة غير المستغلة لمصر المقاصة، عبر تأجيرها لتحقيق المزيد من الربحية، وتحسين كفاءة العنصر البشرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة لتحسين قدراتهم.
أشار راشد إلى أن هناك بعض النقاط التى مازال يعكف على دراستها حاليا، وفضل عدم الإفصاح عنها، لحين اكتمال رؤيته بشأنها بشكل كلى، ولكنها تستهدف جميعها النهوض بدور مصر المقاصة ليتوافق مع النهضة المتوقعة فى سوق المال.
أسامة حماد
لفت أسامة حماد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إلى أن برنامجه الانتخابى يركز على تغيير آلية التصويت بانتخابات المقاصة، لتصبح صوتا واحدا لكل شركة، بدلا من النظام المطبق حاليا، وتمثيل الشركات نسبيا وفقا لحصتها السوقية.
أشار إلى أنه يستهدف عملية إعادة هيكلة المنظومة المالية للشركة، بما يحقق عوائد استثمارية أعلى من خلال استغلال الأصول الثابتة المتاحة وغير المستغلة.
لفت إلى أن ما يتضمنه برنامجه من مقترح تقليص مدة عضوية أعضاء مجالس الإدارات، لتصبح عام واحد فقط، ما يظهر مدى كفاءة العضو، حال افتقاده للرؤية والكفاءة يتم تغيره، ما يتيح الفرصة لكفاءات أخرى بالسوق احتلال هذا المنصب والقيام بدورها على أكمل وجه.
محمد فاروق مسعود
يرى محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست، أن هذه الانتخابات تشهد منافسة شرسة، وأن أبرز النقاط التى يركز عليها برنامجه الانتخابى أن تكون شركة مصر المقاصة وسيط ضامن لشركات السمسرة، للحصول على قروض من البنوك، ولإحجام القطاع المصرفى عن إقراض فئة من شركات السمسرة، تخوفا من تعثر الشركة المقترضة.
اقترح مسعود أن تتيح شركة مصر المقاصة مساحات تخزينية عبر “سيرفراتها” لشركات السمسمرة بمقابل مادى، ما يساهم فى تعظيم عوائد “المقاصة” و توفير التكاليف على الشركات، لافتا إن شركته تقوم بسداد أكثر من 45 ألف جنيه شهريا، نظير استخدام مساحة تخزينية لدى إحدى الشركات.
تضمن برنامج مسعود مقترحا بطرح حصة من شركة المقاصة سبورت “التابعة” بالبورصة، لتعظيم عوائد شركة مصر المقاصة، والاستفادة من خبرات الأخيرة لإنشاء شركة ذات نشاط مماثل بدول أفريقية، مازالت حديثة العهد بهذا المجال.
واتسمت البرامج الانتخابية للمرشحين على مقاعد السمسرة، بانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، بالتنوع الواضح فى الأهداف، وتعظيم عوائد الشركة، مع اختلاف الأساليب الرامية لذلك، لا سيما فى ظل تسجيل الشركة لأرباح قياسية العام الماضى، وسجلت أعلى نسبة نمو فى تاريخا %63.
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