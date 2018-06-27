مصادر: إقبال على السجائر الشعبية ترقبًا لزيادة الأسعار

السجائر

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت:



أكدت مصادر قريبة الصلة من الشرقية للدخان، «إيسترن كومبانى»، أن الشركة رصدت إقبالا متزايدا على شراء المنتجات الأقل سعرًا المعروفة بالسجائر الشعبية.



وأرجعت المصادر هذه الظاهرة إلى رغبة التجار فى تخزين السجائر، ترقبًا لزيادة محتملة فى الأسعار مع مطلع العام المالى المقبل، مفضلة عدم الإفصاح عن نسب الزيادة فى الطلب بالتحديد.



وأشارت المصادر إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على صنفى سجائر كليوباترا وبوكس لكونهما الأقل سعراً، وأن مجلس الإدارة يعد دراسة بناءً على توجيهات القابضة للصناعات الكيماوية لبحث أثر الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة سواء الغاز أو البنزين أو الكهرباء على تكلفة الإنتاج.



وأكدت أن الدراسة المذكورة تتضمن حساب تكلفة الإنتاج ونقل العاملين والخامات ومنتجاتها، وفقا لكل كيلو متر مربع، لافتة إلى دفع الشركة مقابل النقل بالأسعار الحالية لحين الانتهاء من الدراسة، خاصة أن تأثير زيادة البنزين لا يتعدى القروش على كل علبة.



وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القانون الحالى يعطى الحق للشرقية للدخان فى تحريك الأسعار بشكل فردى، وفقًا لآثار تكلفة الإنتاج عليها، دون الحاجة إلى تعديل تشريعى، مشيرة إلى أن الشركة تضع فى اعتبارها الحفاظ على الحصة السوقية والصراع مع المنافسين.



وفى سياق متصل، قالت المصادر إن شركات السجائر اجتمعت مع وزير المالية قبل شهرين لبحث أوضاع السوق، واقترحت الشرقية للدخان وقتها تطبيق زيادة تتراوح ما بين 10 و%15.



ولفتت إلى أنه فى حال إقرار زيادة فى أسعار السجائر فستنعكس على موازنة الشركة التقديرية للعام المالى المقبل 2018-2019، والتى متوقع تعديلها بناء على تحريك أسعار المحروقات.



وتستهدف «الشرقية للدخان» تحقيق صافى ربح قدره 3.25 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار مستهدفة خلال العام المالى الجارى 2017-2018.



وقالت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق إنه سيتم إصدار قرار من وزيرى المالية والصحة بتحويل جزء من سعر بيع السجائر إلى الخزانة العامة، لدعم تطبيق قانون التأمين الصحى الذى سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل.



ووافق مجلس النواب نهاية 2017 على زيادة جديدة فى أسعار السجائر تخصص لتمويل التأمين الصحى الشامل بقيمة 75 قرشًا على كل علبة سجائر - عبوة 20 سيجارة- وكذلك تحصيل %10 من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر.



ورفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر على 3 دفعات خلال 2017، أولاها فى شهر فبراير بواقع 75 قرشا لسجائر «بوكس»، و«ويست» 50 قرشا، وفى مارس ارتفعت أسعار «كليوباترا بوكس» الأحمر والأزرق 75 قرشا؛ ليصبح سعرها 12.75 جنيه، أما فى يوليو فارتفعت أسعار صنفى «فيسروى لايت» و«فيسروى فلتر» من 17 جنيها إلى 18 جنيها.



وتعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بيع %4 من حصتها بالشرقية للدخان فى البورصة، وتخطط لإجراء مناقصة بين بنوك الاستثمار لتولى مهام عملية الطرح، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فى هذا الشأن.