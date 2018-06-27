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بنـــوك
قروض مبادرة التمويل العقارى تصل إلى 16 مليار جنيه
الأربعاء 27 يونيو 2018 09:10 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
19 مصرفًا و7 كيانات مشاركة.. وتوقعات بانتهاء الشريحة الثانية آخر العام
أحمد الدسوقى
ارتفعت قروض مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فى عام 2014 إلى 16 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وقالت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هناك 19 بنكًا مشاركة فى المبادرة يتصدرها «التعمير والإسكان والأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية والعمال والمصرف المتحد»، بالإضافة إلى 7 شركات تمويل عقارى هى «الأولى، والأهلى، والأهلى المتحد، وكونتكت، وأملاك، والمصرية، والعربى الأفريقى».
وأكدت أن البنوك والشركات المشاركة ضخت نحو 16 مليار جنيه، استحوذ محدودو الدخل على نصيب الأسد منها، فى حين تم توجيه نسبة طفيفة للغاية من هذه القروض إلى متوسطى الدخل.
وتوقعت المصادر انتهاء الشريحة الثانية من المبادرة أواخر العام الحالى 2018، مستبعدة تجديد البنك المركزى لها مرة أخرى.
وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا.
وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.
وقرر البنك المركزى مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، لتصل إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات، واستثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش، والشرطة، وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
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