رسميًّا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لكوبر بعد نهاية عقده

كوبر

_ الجبلاية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا اﻷربعاء للإجابة على جميع التساؤلات



علي المصري



عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعا عاجلا، فور عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، عقب خروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" .



وقرر اتحاد كرة القدم في اجتماعه - الذي حضره جميع الأعضاء ، فيما تواصل معه هاتفيا حازم إمام لوجوده خارج البلاد، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم.



ووجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة كوبر الذي حقق انجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب الوطني من بلوغ النهائيات الإفريقية، فضلا عن قيادته المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما.



ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة في الثانية من ظهر غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا موسعا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال.