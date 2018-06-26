رسميًّا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لكوبر بعد نهاية عقده

EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسميًّا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لكوبر بعد نهاية عقده
الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:55 م
كوبر
أخر الأخبار
كوبر
_ الجبلاية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا اﻷربعاء للإجابة على جميع التساؤلات
علي المصري
عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعا عاجلا، فور عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، عقب خروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" .
وقرر اتحاد كرة القدم في اجتماعه - الذي حضره جميع الأعضاء ، فيما تواصل معه هاتفيا حازم إمام لوجوده خارج البلاد، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم.
ووجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة كوبر الذي حقق انجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب الوطني من بلوغ النهائيات الإفريقية، فضلا عن قيادته المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة في الثانية من ظهر غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا موسعا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا