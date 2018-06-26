خسائر 5 بورصات عربية بقيادة القاهرة ودبى وصعود أبوظبى والكويت

البورصات العربية صورة جديدة

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة ودبى وصعد مؤشرا بورصتى أبوظبى والكويت فقط بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير يذكر عند 1302 نقطة. .



وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى 1.6 % ليسجل 16197 نقطة بينمت انخفض مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1.1 % ليصل إلى حوالى 2836 نقطة لينزل إلى أدنى مستوى منذ يناير 2016.



وانخفض سعر سهم شركة دريك آند سكل 10 % لينخفض لأدنى مستوياته منذ 5 سنوات على الأقل كما هبط سعر سهم شركة إعمار العقارية، أكبر سهم مدرج على مؤشر بورصة دبي، 1.2 % بينما تراجع سعر سهم شركة داماك العقارية 2.2 % وشركة الاتحاد العقارية 4.3 %ة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتد بحوالى 0.5 % فقط لينخفض إلى حوالى 8299 نقطة



وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5 % لينزل إلى حوالى 8895 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 4570 نقطة.



أما مؤشر بورصة الكويت فقد قفز بحوالى 1.1 % ليتجاوز 4922 نقطة ولكن مؤشر سوق مال أبوظبى العام كسب أكثر من 0.6 % ليصل إلى حوالى 4566 نقطة .